kafranbel: a message to the US congress #Syria #ChemicalWeapons

Clipped from video description: URGENT!!#WORLD!! @StateDept @BarackObama @IntlCrimCourt @UN #ThePplOfSyria have an #IMPORTANT #MESSAGE4U:"Putting people first has always been America's secret weapon. It's the way we've kept the spirit of our revolution alive 'a spirit that drives us to dream and dare, and take great risks for a greater good.`
Ronald Reagan
PLEASE
JUST HEAR US OUT AND READ THIS WELL
GET US OUT OF THIS HELL
THE US STRIKE IS NOT A WAR
THIS IS A CURE
IT WILL SAVE OUR SOULS THAT
ASSAD HAS BEEN KILLING EVERYDAY
EVERY NIGHT THERE IS SHELLING, BOMBING. AND SHOOTINGS
AND I PROMISE YOU IT IS NOT THE FIRST OR LAST TIME HE WILL BE USING CHEMICAL WEAPONS AGAINST US, AGAINST WOMEN, AGAINST CHILDREN
BUT YOU SHOULD FEEL ASHAMED BECAUSE YOU CAN SAVE OUR LIVES BUT YOU NEVER WANT TO TRY
IF YOU REALLY ARE AGAINST THE WAR.........
IF YOU HAVE ANY HUMANITY IN YOU....
YOU HAVE TO SUPPORT THE US TRIKE AGAINST ASSAD
WE ONLY ASKED FOR FREEDOM AND DEMOCRACY
IS THAT REALLY MUCH?
IS THAT A CRIME?
WE JUST WANTED
TO LIVE LIKE HUMANS IN DIGNITY
BUT HE KILLED US
HE SHELLED, BOMBED, AND MASSACRED ONE AFTER ANOTHER
GENOCIDE AFTER ANOTHER
THE WOUNDED ARE CRYING.....
AND THE REST ARE DYING
BUT HE CANT KILL OUR DREAM
YOU HAVE TO SAY YES
YES FOR THE US STRIKE AGAINST ASSAD
YOU WILL BE ON THE RIGHT SIDE
HIT ASSAD DOWN! LET SYRIA SHINE!
" THE ULTIMATE TRAGEDY IS NOT THE OPPRESSION AND CRUELTY BY THE BAD PEOPLE, BUT THE SILENCE OVER THAT BY THE GOOD PEOPLE`
MARTIN LUTHER KING JR.
Published on Sep 6, 2013
kafranbel: a message to the US congress " support the US strikes" important - YouTube http://www.youtube.com/watch?v=bSHKJaWleXs